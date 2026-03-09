Una nueva cubierta protegerá los restos de una construcción romana del siglo I en el yacimiento de Portus Ilicitanus

Este lunes ha comenzado una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de Portus Ilicitanus en Santa Pola, en torno a la construcción del silo I que fué descubierta en 2023 y que se ha convertido en uno de los mayores atractivos de esta yacimiento. Además, también se va a llevar a cabo la instalación de una cubierta de protección de estos restos afin de que, a partir de junio, los visitantes puedan ver esta construcción sin que quede expuesta a las inclemencias del tiempo.

María Cerdán directora del Museo del Mar de Santa Pola, nos guía a través de esta joya del patrimonio histórico de la villa marinera y nos recuerda que incluso durante el tiempo que duren las obras y la campaña arqueológica, se mantendrán las visitas e incluso habrá unas rutas especiales guiadas por los propios arqueólogos. Todas ellas serán gratuitas.