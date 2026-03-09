HISTORIA

Una nueva cubierta protegerá los restos de una construcción romana del siglo I en el yacimiento de Portus Ilicitanus

Santa Pola da un paso más en la puesta en valor de su patrimonio arqueológico con esta actuación que se financia con fondos europeos Next Generation

Mayte Vilaseca

Elche |

Este lunes ha comenzado una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de Portus Ilicitanus en Santa Pola, en torno a la construcción del silo I que fué descubierta en 2023 y que se ha convertido en uno de los mayores atractivos de esta yacimiento. Además, también se va a llevar a cabo la instalación de una cubierta de protección de estos restos afin de que, a partir de junio, los visitantes puedan ver esta construcción sin que quede expuesta a las inclemencias del tiempo.

María Cerdán directora del Museo del Mar de Santa Pola, nos guía a través de esta joya del patrimonio histórico de la villa marinera y nos recuerda que incluso durante el tiempo que duren las obras y la campaña arqueológica, se mantendrán las visitas e incluso habrá unas rutas especiales guiadas por los propios arqueólogos. Todas ellas serán gratuitas.

