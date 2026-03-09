Consecuencias de la guerra en el Golfo: "la situación es muy grave para la economía de la provincia de Alicante"

Las consecuencias del conflicto armado en el Golfo ya se dejan notar en la economía de nuestras comarcas. En esta entrevista, Jesús Navarro, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Alicante, califica la situación de "muy grave", señalando que si el conflicto se prolonga más de quince días las consecuencias pueden ser enormes.

Navarro destaca que la afectación va más allá de la subida de los precios de los combustibles y su impacto en los transportes. El bloqueo de los pasos de mercancías que importamos de distintos países asiáticos, y que van desde materiales para el calzado a especias, así como la incertidumbre ante el anuncio de Trump de romper las relaciones comerciales con España, están generando una gran incertidumbre que afecta a todos los mercados.

A ello se suma el freno a las inversiones directas de capital estadounidense en España ya que los empresarios americanos no se atreven a dar el paso de invertir en nuevos proyectos en nuestro país.

Los sectores que más afectados se verán si el conflicto se alarga o Trump cumple sus amenazas sobre nuestro país, son el calzado y el de la alimentación, aunque los empresarios ya están buscando nuevas rutas y nuevos mercados para compensar los costes de este nuevo conflicto bélico.