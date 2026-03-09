LITERATURA

Luis García Jambrina, autor de 'El último caso de Unamuno', jurado del Concurso de microrrelatos de Llibrería Ali i Truc

Raquel Zaragoza se alza como ganadora con su relato 'El que la sigue la consigue'

Mayte Vilaseca

Elche |

Luis García Jambrino sorprendió a los aficionados a la novela policiaca con su saga protagonizada por Fernando de Rojas. Después se consolidó como uno de los autores de novela más leídos con 'El primer caso de Unamuno' y 'El último caso de Unamuno'. Este lunes lo tenemos como invitado en el Rincón Literario de Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó para ejercer como jurado del Concurso de Microrrelatos de Llibería Ali i Truc.

Además, David Reche nos presenta las citas de la agenda literaria de la semana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer