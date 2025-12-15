Héctor Díez: "Pablo Ruz hace suyos los mantras de VOX, triplica la deuda municipal y sigue derrochando dinero"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, valora "de forma muy preocupante" el proyecto de Presupuestos Municipales elaborado por el equipo de gobierno de PP y Vox para el año que viene. En esta entrevista, afirma que "Ruz ha asumido todas las exigencias de Vox y las ha hecho suyas sin importante recortar presupuestos tan importantes como lo que se destina a teleasistencia para personas mayores., ay8udas personas dependientes o ayudas de emergencia para familias en situación vulnerable".

Con él analizamos esta propuesta presupuestaria tanto desde el punto de vista estrictamente financiero como en sus conceptos.