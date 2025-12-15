ENTREVISTA

Héctor Díez: "Pablo Ruz hace suyos los mantras de VOX, triplica la deuda municipal y sigue derrochando dinero"

El portavoz del Grupo Socialista en Elche acusa al alcalde de aumentar el gasto en horas extra a costa de recortar el presupuesto destinado a ayudas a la dependencia, deporte base o ayudas de emergencia

Mayte Vilaseca

Elche |

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, valora "de forma muy preocupante" el proyecto de Presupuestos Municipales elaborado por el equipo de gobierno de PP y Vox para el año que viene. En esta entrevista, afirma que "Ruz ha asumido todas las exigencias de Vox y las ha hecho suyas sin importante recortar presupuestos tan importantes como lo que se destina a teleasistencia para personas mayores., ay8udas personas dependientes o ayudas de emergencia para familias en situación vulnerable".

Con él analizamos esta propuesta presupuestaria tanto desde el punto de vista estrictamente financiero como en sus conceptos.

