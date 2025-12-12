Pola Park celebra su fiesta de Navidad más especial con Edurne

El parque de atracciones Pola Park de Santa POla ya está vestido de Navidad. Decorados e iluminación especiales, puestos de comida tematizados y espectáculos sorprendentes forman parte de la oferta de ocio para toda la familia que nos proponen.

Además, el sábado día 20 con horario especial y apertura de puertas desde las 10:00 horas hasta las 22:00 horas celebran su fiesta especial de Navidad de la que la cantante Edurne será la madrina.

Juan Carlos Rodríguez, director de Polapark, nos habla de esta fiesta, de la campaña navideña, horarios y tickets para no perdernos nda.