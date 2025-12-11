TERTULIA

PP y VOX presentan su acuerdo de presupuestos municipales para 2026. ¿Cuales son sus claves y qué opina la oposición?

Patricia Maciá, PSOE, Pedro José Sáez, VOX, Esther Díez, Compromís, y el profesor José Ruiz analizan la propuesta elaborada por el equipo de gobierno que se llevará a pleno el próximo viernes

Mayte Vilaseca

Elche |

La propuesta de presupuestos municipales de Elche para el año que viene ha sido presentada hoy por el alcalde Pablo Ruz. A primera vista, se respetan las "líneas rojas" establecidas por VOX para apoyarla: la creación de una Oficina Anti Okupación, la reducción del presupuesto de Cooperación al Desarrollo y la obligatoriedad de que los entes festeros lleguen a un acuerdo en torno a la Ofrenda a la Virgen si quieren renovar su convenio económico con el consistorio. Estas son algunos ejemplos de las peticiones de la formación ultraconservadora que han sido aceptados por el PP.

El presupuesto contempla además cuantiosas aportaciones económicas para proyectos como el Mercado Central y su entorno, la reforma de las plazas de Madrid y Barcelona, el asfaltado de caminos en las pedanías o el Centro Social de Torrellano.

Además de analizar esta propuesta, en la Tertulia de este jueves, ponemos sobre la mesa la decisión del edil de VOX, Samuel Rúiz, de revocar su petición de dimisión.

