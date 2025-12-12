El observador: el podcast de actualidad de Fernando Ramón

Una semana más, el periodista y profesor de la UMH Fernando Ramçón, analiza la actualidad local. Este viernes, desmenuza lo que hay detrás del paso atrás del concejal de VOX en Elche, Samuel Ruiz, que tras pedir su dimisión el viernes pasado, este martes la revocó. Además se hace eco del acuerdo alcanzado entre PP y VOX para presentar una propuesta de presupuestos municipales para el año que viene, de la huelga de médicos y de la inauguración este próximo domingo della Casa de la Virgen en el Hort de Portes Encarnaes.