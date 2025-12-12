OPINIÓN

El observador: el podcast de actualidad de Fernando Ramón

De la pseudodimisión del concejal de Vox, Samuel Ruiz, a la huelga de médicos pasando por la propuesta de presupuestos municipales de Elche para 2026

Mayte Vilaseca

Elche |

Una semana más, el periodista y profesor de la UMH Fernando Ramçón, analiza la actualidad local. Este viernes, desmenuza lo que hay detrás del paso atrás del concejal de VOX en Elche, Samuel Ruiz, que tras pedir su dimisión el viernes pasado, este martes la revocó. Además se hace eco del acuerdo alcanzado entre PP y VOX para presentar una propuesta de presupuestos municipales para el año que viene, de la huelga de médicos y de la inauguración este próximo domingo della Casa de la Virgen en el Hort de Portes Encarnaes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer