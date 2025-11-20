REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Los expertos de Navegatel lo tienen claro: la formación es clave para sacar el máximo partido de la IA

La empresa ilicitana, impulsora del kit digital en toda España, señala que antes de implementar la IA en un negocio hay que hacer un buen diagnóstico

Mayte Vilaseca

Elche |

Navegatel nació en Elche hace 25 años. En este periodo de tiempo han ido adaptando sus servicios de tecnología y comunicaciones a las necesidades de los nuevos tiempos desde el marketing digital a la apliación de la Inteligencia Artificial.

En esta entrevista, su CEO, Pedro Puig, y su director de proyectos, Ramón López, hablan claro sobre la cuarta revolución industrial que supone la era de la digitalización y cómo hay que ofrecer soluciones personalizadas y realistas a las empresas para sacarle el máximo partido.

