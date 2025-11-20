Los expertos de Navegatel lo tienen claro: la formación es clave para sacar el máximo partido de la IA

Navegatel nació en Elche hace 25 años. En este periodo de tiempo han ido adaptando sus servicios de tecnología y comunicaciones a las necesidades de los nuevos tiempos desde el marketing digital a la apliación de la Inteligencia Artificial.

En esta entrevista, su CEO, Pedro Puig, y su director de proyectos, Ramón López, hablan claro sobre la cuarta revolución industrial que supone la era de la digitalización y cómo hay que ofrecer soluciones personalizadas y realistas a las empresas para sacarle el máximo partido.