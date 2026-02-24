Crece la preocupación entre los fabricantes de calzado por las consecuencias negativas de la rigidez en la legislación laboral

El 2026 ha arrancado con incertidumbre entre los empresarios del sector del calzado y no solo por la política arancelaria de Trump. El cierre de empresas como María Jaén en Elche, los despidos en Analco o Stuart Weitzman en Petrer suponen no solo la pérdida de puestos de trabajo sino, en palabras de Vicente Pastor, presidente de la Federación de industrias de calzado español, "la constatación de que la rigidez en materia de legislación laboral está haciendo que perdamos capacidad competitiva y por tanto cercena las posibilidades de crecimiento de nuestras empresas".

Este es uno de los temas de lo que el también presidente de AVECAL, la patronal valenciana de empresarios de calzado, habla claro en esta entrevista con Mayte Vilaseca en Onda Cero .