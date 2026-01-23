Feria turística

Casi el 80 % del público que va a las Vías Ferratas de Elda son de fuera de la localidad

El municipio se proyecta esta semana en Fitur como destino de turismo activo

Onda Cero Elche

Elche |

Rubén Alfaro, alcalde de Elda en una presentación en Fitur 2026.
Rubén Alfaro, alcalde de Elda en una presentación en Fitur 2026. | Ayuntamiento de Elda

Rubén Alfaro, alcalde de Elda, también se ha desplazado esta semana a Madrid donde el Ayuntamiento de la localidad está presente en la edición de este año 2026m de la feria turística Fitur.

En el marco de ella se ha destacado que las Vías Ferratas de Bolón y específicamente la tirolina que hay allí está siendo un elemento importante de atracción de ciudadanos y ciudadanas a la localidad.

Además, recientemente se ha ampliado la oferta deportiva y recreativa de las Vías Ferratas con una nueva tirolina para todos los públicos que se inauguró el pasado sábado La instalación, que recibe el nombre de Tirolina ‘Tía Gervasia’, tiene una longitud de 70 metros y una altura máxima de cuatro metros respecto al suelo, lo que la convierte en una instalación segura y accesible, especialmente indicada para el público infantil, pero que puede ser disfrutada por público de todas las edades, lo que la hace atractiva para el turismo familiar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer