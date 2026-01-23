Casi el 80 % del público que va a las Vías Ferratas de Elda son de fuera de la localidad

Rubén Alfaro, alcalde de Elda, también se ha desplazado esta semana a Madrid donde el Ayuntamiento de la localidad está presente en la edición de este año 2026m de la feria turística Fitur.

En el marco de ella se ha destacado que las Vías Ferratas de Bolón y específicamente la tirolina que hay allí está siendo un elemento importante de atracción de ciudadanos y ciudadanas a la localidad.

Además, recientemente se ha ampliado la oferta deportiva y recreativa de las Vías Ferratas con una nueva tirolina para todos los públicos que se inauguró el pasado sábado La instalación, que recibe el nombre de Tirolina ‘Tía Gervasia’, tiene una longitud de 70 metros y una altura máxima de cuatro metros respecto al suelo, lo que la convierte en una instalación segura y accesible, especialmente indicada para el público infantil, pero que puede ser disfrutada por público de todas las edades, lo que la hace atractiva para el turismo familiar.