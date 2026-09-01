Vivienda destina 4,4 millones a la construcción de alojamiento universitario asequible en la UJI

La Universitat Jaume I ha sido seleccionada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para recibir una ayuda estatal de 4,4 millones de euros destinada a la construcción de un nuevo edificio de alojamiento universitario asequible en el campus de Castellón.

El proyecto contempla un inmueble de cinco plantas, con un mínimo de 150 unidades de alojamiento distribuidas en 48 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, además de espacios compartidos. Los alojamientos estarán completamente equipados y se destinarán al alquiler asequible para la comunidad universitaria.

El nuevo edificio se construirá sobre una parcela de cerca de 3.700 metros cuadrados, próxima a la Escuela Infantil y al futuro acceso al campus desde la ronda Oeste. La zona también acoge nuevos equipamientos universitarios, como el Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales y el Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU).

El rector de la UJI, Jesús Lancis, ha destacado que el proyecto "representa una prioridad para garantizar la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso y permanencia en la universidad".

Lancis ha señalado que, "en un momento en el que el mercado está muy tensionado", este nuevo edificio permitirá "facilitar la movilidad académica" y evitar que "la disponibilidad y el coste del alojamiento condicionen la elección de universidad".

La actuación, incluida en las Líneas de Gobierno de la UJI para 2026 y respaldada por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, permitirá complementar la oferta de la actual residencia universitaria.

Los alojamientos tendrán un uso temporal, vinculado a estudios o trabajos universitarios, y estarán dirigidos tanto al estudiantado como al personal técnico, de administración y servicios y al personal docente e investigador. La propuesta contempla además condiciones de acceso orientadas a facilitar el alquiler a quienes tengan mayores dificultades económicas.