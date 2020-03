Vila-real es prepara per a la Setmana Santa 2020

El regidor de Turisme, Diego Vila, i el president de la Junta Central de Setmana Santa, Pascual Sanz, han presentat la programació de la Setmana Santa 2020. Una cita, declarada com a Festa d´Interés Turístic Provincial, que torna a programar actes com la Tamborada Provincial, el Pregó Musical, la representació de la Passió Musical Laquima Vere o el Festival d'Òpera que es va incorporar per primera vegada l'any passat a la programació.

La programació d´actes començarà amb la II Trobada de Guàrdies Romanes i Armats el dia 8 de març. El cap de setmana del 21 i 22 de març se celebrará el Pregó Musical i el 27 de març tindrà lloc el Pregó de Setmana Santa, que enguany compta amb Marisa Arrufat Parra, religiosa de la Consolació, com a pregonera. El 5 d'abril, Diumenge de Rams, tindrà lloc, a banda de la benedicció de les palmes, la tamborada local i el dimarts començaran les processons de Setmana Santa amb la processó infantil i juvenil que organitza la Confraria de Santa Maria Magdalena, i que està oberta a la participació dels joves de les diferents confraries de la ciutat.

El Dijous Sant, 9 d'abril, es representarà la Passió musical Laquima Vere a la plaça Major i a mitjanit la Processó del Silenci de la Confraria del Crist de l'Hospital; el Divendres Sant, la processó del Sant Soterrament serà el principal acte de la jornada. El dissabte tindrà lloc a l'església Arxiprestal el concert inaugural de la segona edició del Festival d'Òpera, on s'estrenarà una peça musical del fill predilecte de la ciutat Rafael Beltrán, amb lletra d'Henri Bouché.

La Germandat del Sant Sepulcre, que enguany celebra el seu 75 aniversari, ha estat escollida com a germandat de l'any. Per això, la imatge del Crist Jacent, obra de José Ortells, que pertany a aquesta germandat, il•lustra enguany el cartell de la Setmana Santa. Una imatge que presidirà els concerts del Pregó Musical.