Vila-real aplica restriccions en les competicions esportives pel coronavirus

L'Ajuntament de Vila-real ha remés un comunicat oficial a tots els clubs esportius de la localitat per a donar-los trasllat de la carta enviada per la Conselleria de Sanitat, en la qual s'estableixen una sèrie de restriccions en les competicions esportives amb motiu de la crisi sanitària del coronavirus. L'alcalde, José Benlloch, ha informat la Junta de Govern de les indicacions de la Generalitat i ha remés també la carta als portaveus dels grups municipals, amb els quals abordarà demà en junta de portaveus els protocols i accions en marxa pel COVID-19.

En concret, la Generalitat ha decidit establir una sèries de restriccions en les competicions en les quals participen equips de les zones declarades de risc de transmissió del COVID-19. D'aquesta manera, les competicions professionals en les quals es preveu una gran afluència de gent hauran de celebrar-se a porta tancada, mentre que les proves professionals o no professionals però amb caràcter classificatori i amb poc impacte de públic podran celebrar-se adoptant mesures de precaució com la identificació dels participants procedents de zones de risc. En el cas de les competicions no professionals que no tinguen caràcter classificatori, hauran de suspendre's.

La situació sanitària i els protocols actius pel coronavirus s'abordaran hui també en una junta de portaveus municipal extraordinària.