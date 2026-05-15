La Vall d’Uixó estrenará este verano su gran parque acuático junto a les Coves de Sant Josep

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha confirmado que el nuevo parque acuático del Paratge de Sant Josep abrirá oficialmente el próximo 1 de julio, una vez concluyan los últimos trabajos de adecuación y puesta en marcha de esta nueva infraestructura turística y de ocio.

La recta final de las obras ha sido supervisada este jueves durante una visita institucional en la que han participado representantes municipales, responsables de la empresa constructora Nealis y técnicos que han intervenido en el desarrollo del proyecto.

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, ha destacado que la apertura del recinto supondrá “un antes y un después” para la oferta turística y de ocio de la ciudad. Además, ha señalado que esta infraestructura permitirá ampliar la estancia de quienes visitan les Coves de Sant Josep, uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Castellón.

El nuevo parque acuático ocupará más de 5.000 metros cuadrados y sustituirá a las antiguas piscinas de verano por un complejo renovado que contará con piscinas temáticas, varios toboganes, una zona splashpark con juegos de agua infantiles, amplias áreas de solárium y espacios verdes, además de un quiosco-cafetería con terraza.

Asimismo, el recinto dispondrá de nuevos accesos, vestuarios, aseos y zonas técnicas y de almacenamiento adaptadas a las necesidades del complejo.

La alcaldesa ha recordado que el proyecto responde también a una demanda vecinal trasladada hace años a través de una encuesta en la que participaron más de 1.200 personas. Entre las principales peticiones figuraba la creación de una piscina de verano más moderna, familiar y adaptada al ocio actual.

La gestión del parque acuático será directa y correrá a cargo de la empresa pública Emsevall, que trabaja ya en la contratación de entre 14 y 15 trabajadores para cubrir servicios como socorrismo, taquillas y cafetería durante toda la temporada.

Desde el consistorio también han avanzado que las entradas tendrán precios “asequibles” y que se habilitarán bonos especiales con descuentos para los vecinos y vecinas de la Vall d’Uixó.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca consolidar el Paratge de Sant Josep como uno de los grandes referentes turísticos de Castellón, reforzando su oferta con una propuesta centrada en el turismo familiar, el ocio y el desarrollo económico local.