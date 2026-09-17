La Unió alerta de precios a la baja ante el inicio de la campaña citrícola en Castelló

La Unió Llauradora afronta el inicio de la campaña citrícola en la provincia de Castelló con preocupación por la evolución de los precios en campo. Su portavoz, Carles Peris, señala que las primeras operaciones de compraventa de fruta se están cerrando a precios inferiores a los registrados en campañas anteriores, una situación que considera negativa ante el fuerte incremento de los costes de producción.

“Prácticamente estamos a las puertas de iniciar la campaña citrícola en la provincia de Castelló”, explica Peris, que apunta a la próxima recolección de las primeras variedades tempranas. Según el portavoz de la organización agraria, los precios que se están planteando en estas primeras operaciones “están siendo inferiores” a los de años anteriores.

La Unió reclama así una campaña caracterizada por la estabilidad de las cotizaciones que permita a los productores hacer frente al aumento de los costes. “Hemos tenido un incremento de coste muy elevado para producir , por lo tanto, necesitamos que sea una campaña estable”, señala Peris.

Las previsiones de producción tampoco apuntan a un incremento especialmente elevado. Según indica el portavoz, en Castelló el aforo previsto supone un aumento reducido respecto a la campaña anterior. A nivel estatal, los datos publicados apuntan a un crecimiento del 1,1 %, mientras que para el conjunto de la Comunitat Valenciana se estima un incremento de alrededor del 4 %.

Peris recuerda que la campaña anterior fue “la más bajita de los últimos 20 años” en la Comunitat Valenciana y confía en que la entrada progresiva en campaña permita corregir la situación actual. “Esperamos revertir un poco la situación más adelante, que sea una campaña con precios estables y buenos”, apunta.

A la evolución de la producción y los precios se suma, además, la preocupación por el incremento de las importaciones de cítricos procedentes de terceros países. Para La Unió, este aumento puede limitar las oportunidades comerciales de la producción local, especialmente durante las primeras semanas de campaña.

“Las importaciones de terceros terrenos están creciendo también y, por lo tanto, eso también te tapa muchos huecos comerciales y te hace perder cuota de mercado en el inicio de campaña”, advierte Peris.

La organización agraria seguirá, por tanto, con atención la evolución de las cotizaciones conforme avance la recolección, a la espera de que el mercado permita recuperar unos precios que compensen los costes asumidos por los productores.