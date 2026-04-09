LA UNIÓ agrupa a más de 60 propietarios afectados por el proyecto LogistiCs en Castellón

La Unió Llauradora i Ramadera, en coordinación con el despacho de abogados De Juan & Olavarrieta, ha constituido un colectivo de propietarios afectados por el proyecto LogistiCs en Castellón que agrupa ya a más de 60 fincas, con una superficie total superior a los 220.000 metros cuadrados.

Según ha informado la organización agraria, este grupo se ha estructurado con el objetivo de canalizar de forma conjunta la información y el asesoramiento ante posibles escenarios relacionados con la evolución del proyecto, tanto en procesos de compraventa como en eventuales expropiaciones.

Durante una reciente asamblea, los propietarios trasladaron su interés en contar con una representación organizada que les permita afrontar de manera coordinada cualquier negociación o procedimiento administrativo que pueda afectar a sus terrenos.

Por su parte, el técnico responsable de expropiaciones de La Unió, Salvador Bosch, ha señalado que la entidad ofrecerá acompañamiento técnico y legal al colectivo, dentro de su función de asesoramiento a agricultores y propietarios afectados por actuaciones sobre suelo agrario.

La organización ha indicado además que el grupo permanece abierto a la incorporación de nuevos propietarios interesados en recibir información y participar en las acciones que se puedan desarrollar en relación con el proyecto.