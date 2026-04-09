Castellón se sitúa en el podio nacional de compraventas de vivienda por habitante en 2025

Castellón se consolida como uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de España. Según el Anuario Inmobiliario 2025 del Colegio de Registradores de España, la provincia ocupa la segunda posición nacional en compraventa de viviendas por cada mil habitantes, con una cuota de 22,61, solo por detrás de Alicante (25,86) y muy por encima de Valencia, que se sitúa en el puesto 24 con 14,63.

En términos absolutos, Castellón registró 14.384 operaciones durante 2025, dentro de un contexto de crecimiento general del mercado inmobiliario español, que alcanzó las 705.357 compraventas, un 10,7% más que el año anterior y el mejor dato desde 2007.

Además, el precio de la vivienda en la provincia continúa siendo uno de sus principales atractivos. El coste medio se situó en 1.281 euros por metro cuadrado, tras una subida moderada del 4,6%, muy por debajo de otras provincias como Valencia o Alicante.

Factores que explican el auge

La registradora de la propiedad Mercedes Ríos Peset, titular del Registro de la Propiedad número 2 de Castellón, explica que este crecimiento responde a una combinación de factores.

“Yo creo que no será un único motivo, que se debe a varios motivos. Fundamentalmente creo que es por la contención del precio de la vivienda. Es verdad que ha subido bastante con respecto a años anteriores, pero todavía está mucho más asequible que en Valencia o que en otras provincias”, señala.

En este sentido, destaca que esta situación facilita el acceso a la vivienda a perfiles como jóvenes o familias. “Lo que hace que muchas familias o gente joven se puedan independizar y acceder al mercado de la vivienda con mucha más facilidad que en otros sitios”.

Otro de los elementos clave es la reactivación del suelo urbanizable que quedó paralizado tras la crisis financiera. “En Castellón había un terreno ya urbanizable que quedó parado después de la crisis y que en la actualidad se está urbanizando. Existen muchas viviendas que se están lanzando ahora al mercado de obra nueva, que también son muy atractivas”.

Inversión y mercado del alquiler

Ríos Peset también subraya el papel del mercado del alquiler y la rentabilidad como motor de inversión. “Como en Castellón hay trabajo y hay una universidad muy potente, y el precio de las viviendas todavía es relativamente asequible, hace que muchos estudiantes o gente que viene a trabajar alquile vivienda”.

“La rentabilidad de la vivienda como inversión también está en este momento muy bien y, como va creciendo, hay mucha gente que está intentando invertir en Castellón”.

El atractivo de la costa y la demanda extranjera

El tirón del litoral es otro de los pilares fundamentales del crecimiento inmobiliario en la provincia. “Sobre todo por el tirón de la costa. En Oropesa, en Benicàssim, en Peñíscola o incluso en el Grao de Castellón, hay muchos extranjeros que están comprando”.

“Tenemos una situación privilegiada entre el clima, el mar y la montaña, que hace que muchos extranjeros o españoles que no viven aquí estén comprando como segunda residencia”. Este fenómeno se enmarca en un contexto autonómico en el que la Comunitat Valenciana registra una fuerte demanda internacional, con un 27,65% de compras por parte de extranjeros, el doble de la media nacional.

Un mercado en crecimiento

El informe también refleja el dinamismo del conjunto de la Comunitat Valenciana, que alcanzó las 108.608 transacciones (+5%), situándose como la tercera autonomía en actividad inmobiliaria.

En paralelo, el número de hipotecas creció un 21,13% en la región, mientras que el precio medio de la vivienda subió un 10,6%, aunque Castellón se mantiene como una de las opciones más asequibles.