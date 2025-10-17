La UNED impulsa cursos gratuitos en municipios rurales de Castellón para combatir la brecha digital

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha lanzado una nueva edición de su programa de formación gratuita en la provincia de Castellón, centrado en municipios del interior y de menor población, con el objetivo de reducir la desigualdad tecnológica y favorecer el equilibrio territorial.

La iniciativa forma parte del proyecto europeo “Reto Rural Digital” y está financiada con fondos comunitarios. Los cursos están dirigidos a personas residentes en municipios con menos de 5.000 habitantes, así como a núcleos rurales, pedanías y aldeas. Cada persona puede inscribirse en hasta dos acciones formativas, adaptadas a distintos niveles y necesidades.

“La educación digital en el medio rural es una herramienta esencial para garantizar la igualdad de oportunidades”, ha afirmado Alejandro Ribes, director de la UNED en Vila-real y pedagogo. Ribes ha subrayado que “en la provincia de Castellón existen muchos municipios pequeños y no queremos que la despoblación siga avanzando”.

La formación puede realizarse tanto de manera presencial como en línea, con el fin de que ningún ciudadano quede excluido por motivos geográficos. Al finalizar los cursos, los participantes recibirán un certificado oficial que acredita las competencias adquiridas.

“La educación es el motor más eficaz contra la despoblación. Apostar por la formación en nuestros pueblos significa invertir en su futuro”, ha señalado Ribes, quien ha adelantado que desde la UNED de Castelló se trabaja para ampliar la oferta con nuevos cursos en áreas como la transformación digital, la gestión municipal, la atención social o la empleabilidad, y se busca para ello la colaboración de instituciones públicas y privadas.

La inscripción a los cursos ya está abierta y puede realizarse a través del portal oficial de la UNED.