EDUCACIÓN

La UNED de Castellón rinde homenaje a Henri Bouché por toda una vida dedicada a la educación

El impulsor del modelo universitario abierto en la provincia recibe un reconocimiento por su legado al frente de la institución durante 25 años

Onda Cero Castellón

Castellón |

La UNED de Castellón rinde homenaje a Henri Bouché por toda una vida dedicada a la educación
La UNED de Castellón rinde homenaje a Henri Bouché por toda una vida dedicada a la educación | uned

La UNED de Castellón vivió este lunes 28 de abril una jornada marcada por la emoción, la memoria y el reconocimiento. En un acto íntimo celebrado en su domicilio, Henri Bouché recibió una placa conmemorativa en agradecimiento a su trayectoria y a su dedicación que ha sido clave en el desarrollo de la institución en la provincia.

Bouché ha sido una figura fundamental en la historia de la UNED en Castellón, donde estuvo al frente durante 25 años. Su labor fue decisiva para implantar un modelo universitario abierto, accesible y comprometido con la sociedad, adelantándose a su tiempo y facilitando el acceso a la educación superior a numerosos colectivos.

Entre sus principales aportaciones destaca el impulso del programa UNED Senior, que comenzó en Vila-real cuando apenas era conocido. Esta iniciativa, orientada a la formación de personas mayores, se consolidó en la provincia y posteriormente se extendió a nivel nacional, convirtiéndose en un referente en envejecimiento activo.

Henri Bouché
Henri Bouché | UNED

Su legado también queda patente en el crecimiento de la estructura de la UNED en Castellón, con la consolidación de la sede de Vila-real y la expansión a otros municipios como Benicarló, reforzando así la presencia de la universidad en el territorio.

Actualmente, la UNED de Castellón continúa desarrollando esta línea bajo la dirección de Alejandro Ribes Ferrer, quien trabaja en la ampliación de programas como UNED Senior y en el fortalecimiento de las relaciones institucionales.

Desde la institución destacan que este reconocimiento no solo pone en valor la figura de Bouché, sino que reafirma el compromiso de la UNED con una educación pública, inclusiva y al servicio de la ciudadanía.

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