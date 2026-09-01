La UNED anima a los mayores de 55 años a preinscribirse antes del 14 de septiembre para asegurar su plaza

La UNED ha animado a las personas mayores de 55 años interesadas en continuar aprendiendo a preinscribirse antes del próximo 14 de septiembre para asegurar su plaza en el nuevo aula UNED Senior de Castellón.

El nuevo espacio, situado en la calle Antonio Maura, número 4, ha despertado un gran interés desde su presentación y ya tiene cubiertas más de la mitad de las plazas disponibles.

UNED Senior está dirigido a personas de 55 años en adelante que quieran seguir formándose y mantenerse vinculadas al conocimiento y la cultura. No es necesario contar con estudios previos ni realizar pruebas de acceso o exámenes.

La propuesta busca acercar la experiencia universitaria a las personas mayores y convertir el aula en un punto de encuentro para aprender, compartir experiencias y participar activamente en la vida universitaria.

La preinscripción permite reservar la plaza hasta el momento de formalizar la matrícula, que se podrá realizar a partir del 14 de septiembre. Ante la elevada demanda, la UNED recomienda a las personas interesadas realizar la preinscripción cuanto antes para evitar quedarse sin plaza.