Torna la fira d´atraccions al Jardí Jaume I amb motiu de les rebaixes

Vila-real tornarà a comptar aquest gener amb una fira d'atraccions per a la promoció del comerç local en època de rebaixes. La fira, que s'instal•larà al jardí de Jaume I, estarà operativa els caps de setmana en horari de vesprada (17.30-21.00 hores) i distribuirà entre els comerços i el Mercat Central 100.000 tiquets amb descomptes per a les atraccions.

La campanya consisteix en el repartiment de 80.000 tiquets de descomptes per a les atraccions entre els comerços de Vila-real i altres 20.000 per al Mercat Central, perquè els distribuïsquen entre els seus clients per cada compra que realitzen. Cada tiquet permet l'accés a les atraccions per un preu de tan sols 1 euro, enfront dels 3 euros que costa cada entrada sense descompte.

També s´han reservat tiquets per a distribuir entre les entitats socials, perquè els facen arribar a les famílies amb menys recursos.