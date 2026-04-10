Los taxistas de Castellón mantienen la presión y avisan de nuevas movilizaciones si no hay decreto que regule las VTC

La Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia mantiene su pulso con la Generalitat por la regulación de las VTC y advierte de que podrían retomarse las movilizaciones si no se aprueba un decreto que clarifique el marco legal y refuerce el régimen sancionador.

El portavoz del sector, José Luis Artola, asegura que la situación “continúa igual” que hace meses y que el principal problema es la falta de claridad normativa tras la eliminación de la ratio que limitaba las licencias VTC.

“Estamos a la espera de que la Conselleria clarifique mediante un decreto lo que de facto ya está ocurriendo”, ha señalado, insistiendo en que actualmente “el régimen sancionador es casi inexistente” y que esto dificulta la actuación de la Policía.

Artola denuncia además que la reciente interpretación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha generado inseguridad jurídica, al abrir la puerta —según el sector— a que algunas VTC puedan realizar servicios urbanos.

El representante del taxi insiste en que estas licencias están pensadas para servicios interurbanos y no para competir con el taxi en ciudad, donde ellos están sujetos a tarifas reguladas y más obligaciones.

El sector mantiene una tregua temporal para no perjudicar al turismo, pero advierte de que si no hay avances antes de finales de abril en la Comunitat Valenciana, retomarán las protestas y posibles paros.