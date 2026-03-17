Se subasta una nave valorada en casi 22 millones de Frost-Trol tras cesar su actividad

La empresa Frost-Trol S.A., del sector de refrigeración comercial y con más de seis décadas de recorrido, saca a subasta sus bienes, entre ellos una nave con la maquinaria incluida valorada en 21,9 millones de euros, después de haber cesado su actividad en 2025 a causa de un fraude interno cuatro años antes.

La recepción de ofertas para la maquinaria estará disponible en eactivos.com hasta el próximo 16 de abril a las 12:00 horas y para la nave industrial hasta un día más tarde, a la misma hora, informa la empresa en un comunicado.

El inmueble, ubicado en el Polígono S-4 del término municipal de Cabanes (Castellón), se presenta como una "oportunidad de inversión singular" por su escala, calidad constructiva y "excelente conectividad", además de representar un símbolo de la historia industrial de la provincia.

Frost-Trol, S.A., fundada en los años 50, se consolidó como un referente internacional en el diseño, fabricación y comercialización de muebles de refrigeración comercial para supermercados y grandes superficies.

Con sedes en París, Dubái y México, la empresa llegó a emplear más de 500 trabajadores antes de 2010 y mantuvo un fuerte posicionamiento en el sector HVACR (calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración).

El cese de actividad en 2025, según el comunicado, no se debió a una pérdida de competitividad ni de pedidos —en 2024 aún mantenía una facturación de 45 millones de euros—, sino a una crisis financiera derivada de un fraude interno detectado en 2021, que generó un impacto de 14 millones de euros en existencias.

En mayo del año pasado, esta histórica empresa de Cabanes se encaminaba ya hacia el concurso de acreedores tras haber cerrado ya un ERE para la salida de la totalidad de su plantilla, 133 trabajadores.

La nave que ahora se subasta albergó la actividad productiva principal de Frost-Trol y constituye un activo industrial "de primer nivel", con una superficie edificada de más de 47.000 m2 sobre varias fincas registrales.

El conjunto destaca por su arquitectura funcional, estructura robusta y diseño orientado al uso intensivo, con alturas libres aptas para almacenamiento vertical, zonas técnicas que optimizan flujos de trabajo y amplios patios perimetrales que favorecen la operativa logística de carga y descarga.

El conjunto inmobiliario se compone de tres fincas industriales. Una parcela de 7.824 m2 de suelo y 5.476,80 m2 edificables (uso industrial); una parcela de 82.275 m2 de suelo y 57.585,50 m2 edificables, con un conjunto de once naves industriales y una parcela de 58.440 m2 de suelo y 40.908 m2 edificables (uso industrial).

Además, salen a subasta diversos lotes de maquinaria industrial en perfecto estado de conservación y con un corto periodo de vida útil, como una unidad industrial de producción de chapa con líneas Finn Power y pintura epoxi, con una valoración de 3.850.383 euros. Asimismo, las existencias de los productos de la empresa tienen una valoración de 4.354.274 euros.