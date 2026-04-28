Síndrome de Down Castellón visibiliza casos de inclusión laboral para reivindicar el acceso al empleo de personas con discapacidad intelectual

. La Fundación Síndrome de Down Castellón ha llevado a cabo este martes la acción “Historias reales de inclusión laboral que merecen ser contadas”, una iniciativa enmarcada en la conmemoración del Día del Trabajo, que se celebra el próximo 1 de mayo, con el objetivo de visibilizar experiencias reales de empleo de personas con discapacidad intelectual en empresas ordinarias de la provincia.

Durante la jornada, medios de comunicación y representantes de la entidad han visitado distintos centros de trabajo de Castellón donde actualmente desempeñan su labor personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, mostrando cómo la inclusión laboral se ha consolidado en sectores diversos del tejido empresarial.

En primera persona, varios trabajadores han compartido sus experiencias. Rocío, empleada del restaurante Saona, ha señalado que el acceso al empleo le ha aportado autonomía y confianza: “Cuando me dieron la oportunidad de empezar a trabajar sentí que podía demostrar todo lo que era capaz de hacer”.

Adrián, trabajador en Herbolario Navarro desde 2017, ha destacado su integración en el equipo y el aprendizaje continuo en su puesto. Por su parte, Carlos, empleado en Sanitas, ha subrayado el crecimiento personal y la independencia que le ha aportado su trabajo.

La jornada también ha puesto en valor la metodología de Empleo con Apoyo, que facilita la incorporación laboral mediante formación y acompañamiento en el propio puesto de trabajo. Ana, trabajadora en Laboratorios Calduch desde 2019, ha explicado cómo este apoyo ha sido clave en su adaptación a las tareas diarias.

Asimismo, se ha destacado el papel del entorno laboral en la inclusión efectiva. En el Grupo Nealis, otro trabajador con discapacidad intelectual desempeña funciones de auxiliar administrativo con el respaldo de sus compañeros, un factor que desde la entidad consideran determinante para el éxito de la integración.

La Fundación Síndrome de Down Castellón ha subrayado que estas experiencias evidencian que las personas con discapacidad intelectual pueden desarrollar con éxito un empleo en entornos ordinarios cuando cuentan con los apoyos adecuados.

“El Empleo con Apoyo permite un acompañamiento integral tanto a la persona como a la empresa para garantizar una inserción laboral estable y de calidad”, ha explicado Lorena Martínez, preparadora laboral del área de Formación y Empleo.

La entidad recuerda además que la inclusión laboral de este colectivo sigue siendo un reto, ya que actualmente solo el 22% de las personas con síndrome de Down tiene empleo.

“Es fundamental dar visibilidad a estos casos reales para romper estereotipos y demostrar que la inclusión no solo es posible, sino positiva para todos”, ha señalado Verónica Sánchez, coordinadora del área de Formación y Empleo.

La iniciativa forma parte del programa de actividades impulsado por la entidad con motivo del Día del Trabajo, que continuará con la celebración de la jornada “Salera por la inclusión laboral”, en la que alumnado de sus programas realizará prácticas en comercios de Castellón para seguir promoviendo el empleo inclusivo.