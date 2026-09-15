El sector cerámico español afronta Cersaie con un descenso del 2% en la producción

El sector cerámico español afronta la próxima edición de Cersaie con un escenario de incertidumbre. Los datos acumulados durante el primer semestre del año reflejan un descenso del 2% en la producción y de prácticamente un 6% en el comercio, según los datos facilitados por ASCER.

En este contexto, 72 empresas vinculadas a la asociación participarán del 21 al 25 de septiembre en Cersaie 2026, la feria internacional de referencia para la industria cerámica y el equipamiento de baño, que se celebra en BolognaFiere, en Bolonia (Italia).

"Vamos a acudir 72 empresas vinculadas a ASCER, donde tenemos la intención de, lógicamente, mostrar nuestras novedades, nuestra capacidad de innovación y, por supuesto, abrir nuevas oportunidades de negocio", señala la asociación.

La participación española será la segunda más numerosa del certamen, solo por detrás de Italia, el país anfitrión. Las empresas de Tile of Spain estarán presentes en los nueve pabellones dedicados a los pavimentos y revestimientos cerámicos.

Sin embargo, la cita llega en un momento condicionado por distintos factores económicos y geopolíticos. "Este año llegamos con mucha incertidumbre", apunta la asociación, que señala el descenso registrado en producción y comercio durante la primera mitad del año.

A esta situación se suman las tensiones geopolíticas y comerciales y la evolución del precio del gas. "Todo ello, pues, lógicamente, se nos suman las tensiones geopolíticas y comerciales, especialmente con la inestabilidad que tiene el precio del gas", explica.

Pese a este escenario, Cersaie será una oportunidad para que las empresas españolas presenten sus novedades, muestren su capacidad de innovación y busquen nuevas oportunidades de negocio.

La pasada edición del certamen reunió cerca de 95.000 visitantes procedentes de 158 países y más de 600 expositores.

ASCER, con el apoyo de ICEX, pondrá además a disposición de los visitantes un catálogo digital para facilitar la localización y el contacto con las empresas de Tile of Spain participantes. La herramienta permitirá buscar los expositores por pabellón, orden alfabético o tipología de producto, así como consultar sus novedades y guardar favoritos.

La presencia española en Cersaie también servirá para promocionar Time of Spain 2027, la iniciativa sectorial de Tile of Spain prevista para febrero y dirigida a profesionales y prescriptores internacionales.