El sector avícola se anticipa a la enfermedad de Newcastle pese a no registrar ningún foco

El sector avícola de Castellón mantiene la vigilancia frente a la enfermedad de Newcastle, un virus altamente contagioso que afecta a las aves y que podría tener importantes consecuencias para las explotaciones ganaderas si llegara a la provincia. Aunque Castellón no registra actualmente ningún brote, los productores han respaldado el refuerzo de las medidas de prevención aprobado por la Generalitat para minimizar el riesgo de propagación.

La Conselleria de Agricultura ha activado un nuevo paquete de actuaciones para intensificar la vigilancia epidemiológica, aumentar el muestreo en explotaciones avícolas comerciales y de autoconsumo, reforzar la vacunación y mejorar los protocolos de bioseguridad. La medida llega después de los diez focos detectados entre diciembre y mayo en la comarca valenciana de la Vall d'Albaida y de los nuevos casos registrados en las últimas semanas en las provincias de Valladolid y Zamora.

El responsable técnico de Ganadería de La Unió Llauradora i Ramadera, Francis Ferreres, ha indicado que la situación en la provincia es, por el momento, de tranquilidad y que no se ha detectado ningún tipo de incidencia.

Ferreres señala que las nuevas actuaciones tienen un carácter preventivo y responden a una petición del propio sector. "Lo que se pretende es reforzar la bioseguridad en las explotaciones y mantener la vacunación para, en caso de que el virus llegue, mitigar al máximo sus efectos", afirma.

Un brote obligaría al sacrificio de las aves

El representante de La Unió advierte de que la entrada de la enfermedad en una explotación tendría un fuerte impacto económico. En caso de confirmarse un foco, sería necesario sacrificar todas las aves de la granja afectada y establecer medidas de control en las explotaciones del entorno para evitar la propagación del virus.

"Tenemos que intentar que eso no ocurra y, para conseguirlo, hay que trabajar muy bien todo el tema de la bioseguridad", subraya Ferreres.

El sector considera que las nuevas medidas aprobadas por la Generalitat van en la dirección adecuada, ya que incorporan un refuerzo de la vacunación y mayores controles sanitarios en las explotaciones avícolas.

Castellón concentra más de la mitad de la producción avícola valenciana

La provincia desempeña un papel estratégico dentro del sector avícola de la Comunitat Valenciana. Según datos de la Conselleria de Agricultura, durante 2025 salieron de las explotaciones castellonenses más de 40 millones de aves para sacrificio, una cifra que representa más de la mitad de toda la producción autonómica.

Precisamente por ese peso económico, Ferreres insiste en la necesidad de mantener la vigilancia. "El sector avícola es un sector muy profesionalizado y lleva tiempo trabajando en estas medidas. La aparición de nuevos casos en otras zonas de España nos recuerda que no podemos relajarnos y que debemos seguir reforzando la prevención para evitar que el virus entre en nuestras explotaciones", concluye.