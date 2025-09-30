Sanidad reprogramará más de 7.100 citas anuladas en Castellón por la alerta roja por lluvias

La Conselleria de Sanidad reprogramará un total de 7.131 citas médicas en la provincia de Castellón que fueron anuladas o no presentadas este lunes debido a la alerta roja por lluvias decretada en la Comunitat Valenciana. Estas cifras se enmarcan en las más de 53.800 citas afectadas en todo el territorio autonómico.

En el conjunto de la Comunitat, las cancelaciones suponen un incremento del 19,2 % respecto al mismo lunes de la semana anterior, cuando se registraron 43.538 citas anuladas o no atendidas. De las 53.870 reprogramaciones previstas, 28.552 corresponden a Medicina Familiar, Comunitaria y Pediatría, 14.695 a Enfermería, 7.258 a Consultas Externas y 3.365 a Radiología.

Menos actividad asistencial en Castellón

Durante la jornada de este lunes, también se registró un notable descenso en la actividad asistencial en la provincia de Castellón. Según datos de la Conselleria, se atendieron 22.286 consultas, lo que representa un 24,2 % menos en comparación con el lunes anterior. En la Comunitat, la reducción global fue del 23,6 %, con un total de 193.272 consultas frente a las 253.081 del lunes anterior.

17 consultorios cerrados y personal afectado

La alerta meteorológica también provocó dificultades en la asistencia sanitaria en algunas zonas. En total, 17 consultorios auxiliares no pudieron abrir en toda la Comunitat, debido a filtraciones de agua o a la imposibilidad de asistencia de parte del personal. A nivel autonómico, 1.130 profesionales no pudieron desplazarse a sus centros de trabajo el lunes, una cifra que se ha reducido a 84 trabajadores este martes. El único consultorio que sigue sin estar operativo es el de Gilet, en el departamento de Sagunto, cuya actividad se ha trasladado al centro de salud de Estivella.

Comunicaciones preventivas

Ante la previsión de lluvias intensas, la Conselleria informó a la ciudadanía el pasado domingo, 28 de septiembre, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios. Se enviaron 4,2 millones de SMS y casi 2 millones de notificaciones a través de la APP GVA Salut, recordando que "ante el riesgo por la climatología adversa, se evitara el desplazamiento en caso de cita o intervención, con la garantía de la reprogramación, prevaleciendo la seguridad de los pacientes".

Asimismo, se trasladaron instrucciones a los departamentos de salud para que el personal sanitario siguiera las indicaciones de los responsables del centro o de los servicios de protección civil, especialmente en caso de riesgo grave o inminente.