Sanidad licitará en 2026 las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Universitario de La Plana

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana licitará en 2026 las obras para construir un nuevo edificio de consultas externas en el Hospital Universitario de La Plana, con una inversión cercana a los 25 millones de euros, ha anunciado este martes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

El anuncio se produjo durante el acto de conmemoración del 25 aniversario del hospital, en el que Gómez también informó de la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos con cuatro boxes nuevos y una sala de intervención, cuya ejecución está prevista para el próximo año y contará con una inversión cercana al millón de euros.

El nuevo edificio de consultas externas contará con 77 consultas médicas, 25 de enfermería, cuatro salas técnicas y un hospital de día de 550 metros cuadrados, con zonas diferenciadas para adultos y pediatría, además de siete salas de trabajo administrativo.

En cuanto a la ampliación general del hospital, la Conselleria ha aprobado el plan funcional de las fases I y II y prepara el expediente de contratación para la redacción del proyecto y dirección de obra, que consistirá en un nuevo bloque de unos 4.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles. Esta ampliación incluirá una unidad de endoscopias equipada con tecnología avanzada y está prevista su licitación en el primer trimestre de 2026, con una inversión total superior a los 20 millones de euros.

El conseller destacó el crecimiento del Hospital Universitario de La Plana en sus 25 años de historia, pasando de 180 a 255 camas, incrementando el servicio de urgencias en más de un 40 % y la actividad quirúrgica en un 35 %. “Estos datos reflejan un sistema valenciano de salud consolidado, que ha recibido la mayor inversión de su historia, con más de 9.100 millones de euros”, subrayó.

El Hospital Universitario de La Plana da cobertura sanitaria a más de 200.000 ciudadanos y forma parte desde 2024 de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental de Castellón, que integra varios departamentos y centros de la provincia.

Fundado en 2000, el hospital fue acreditado como universitario en 2012 y es referente en docencia y formación sanitaria especializada, habiendo formado a cerca de 350 médicos internos residentes.

El conseller agradeció el trabajo de los más de 1.000 profesionales que forman parte del hospital y destacó que estos 25 años son “el reflejo del esfuerzo, la dedicación y la pasión” de todos ellos.