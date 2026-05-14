Sanidad licita la ampliación de las consultas externas del Hospital de Vinaròs con una inversión de más de 2,3 millones

La Conselleria de Sanidad ha publicado la licitación de las obras de ampliación de las consultas externas del Hospital Comarcal de Vinaròs, con un presupuesto de ejecución superior a los 2,3 millones de euros.

La actuación permitirá ampliar el centro sanitario en 785 metros cuadrados para la creación de 18 nuevas consultas externas destinadas a los servicios de Oftalmología y Traumatología. El objetivo es incrementar el espacio asistencial disponible, mejorar la organización de las consultas y ofrecer zonas de espera más amplias, con el fin de optimizar la atención y el confort de los pacientes, así como las condiciones de trabajo del personal sanitario.

El proyecto contempla la creación de seis consultas de Traumatología, una sala de yesos, una sala de curas, tres consultas de Oftalmología, una sala de láser, una sala de Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) y una sala destinada a tratamientos intravítreos.

Las obras se ejecutarán en tres fases. En la primera se procederá a la demolición de tabiques interiores y a la instalación de los sistemas de saneamiento, climatización y electricidad. La segunda fase incluirá la colocación de módulos prefabricados, mientras que en la tercera se instalará la cubierta acristalada.

El Hospital Comarcal de Vinaròs es el centro de referencia del Departamento de Salud de Vinaròs, que da cobertura sanitaria a las comarcas de Els Ports y el Baix Maestrat.