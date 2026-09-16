Salud y arte se unen en Castellón en la jornada solidaria ‘Vida en la plaza’ de ALCER Castalia

La Asociación de Personas con Enfermedad Renal y Trasplantadas de la provincia de Castellón, ALCER Castalia, ha celebrado este miércoles la jornada comunitaria ‘Vida en la plaza’, una iniciativa con la que la entidad busca convertir el espacio público en un lugar de encuentro, bienestar y concienciación social.

El encuentro se ha desarrollado en la plaza de la Vida de Castellón, entre la avenida Doctor Clará y la Gran Vía, junto al monumento ‘Per tu’, dedicado a los donantes de órganos. Las actividades han estado abiertas tanto a personas con enfermedad renal como al público general.

La jornada ha comenzado con una sesión de estiramientos y acondicionamiento físico adaptado, a cargo del fisioterapeuta de ALCER Castalia, Borja Colinas. Posteriormente, el impulsor de ‘Ciutat Feliç’, Rafa Gallent,