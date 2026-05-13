Ryanair activa una oferta de vuelos para viajar al FIB y al Arenal Sound desde 19,99 euros

El verano vuelve a situar a Castellón como uno de los principales destinos del circuito festivalero en España, con la celebración del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y el Arenal Sound, dos de los eventos musicales con mayor afluencia del país.

En este contexto, Ryanair ha reforzado su operativa en la provincia con un total de 10 rutas, con tarifas que parten desde los 19,99 euros, lo que facilita la llegada de asistentes nacionales e internacionales a los principales festivales del litoral castellonense.

FIB y Arenal Sound, grandes citas del verano en Castellón

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) se celebrará del 16 al 18 de julio de 2026, manteniéndose como una de las referencias del calendario musical español, con una programación centrada en el indie, el pop y la música electrónica.

Por su parte, el Arenal Sound, que tendrá lugar en Burriana del 30 de julio al 2 de agosto de 2026, volverá a reunir a decenas de miles de asistentes en uno de los festivales más multitudinarios del verano en la costa mediterránea.

Además de Castellón, Ryanair opera 60 rutas hacia Madrid, con motivo del Mad Cool Festival, y 62 rutas hacia Barcelona, donde se celebrarán el Primavera Sound y el Sónar en junio de 2026.

La compañía destaca que su programación busca dar respuesta al incremento de la demanda de viajes asociados a eventos culturales y musicales durante la temporada estival.

Desde Ryanair señalan que el refuerzo de la operativa en verano responde al peso creciente de los festivales como motivo de viaje, especialmente en el segmento joven y europeo, donde el precio y la disponibilidad de rutas directas son factores determinantes.