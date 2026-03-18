FESTIVALES

Rototom Sunsplash 2026 empieza a coger forma: primeros artistas confirmados

Major Lazer, Shenseea, Protoje y una decena de nombres internacionales y españoles adelantan la 31ª edición del festival en Benicàssim, que arrancará con su nueva Welcome Party.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Festival Rototom Sunsplash
Festival Rototom Sunsplash | Rototom

Rototom Sunsplash empieza a latir musicalmente. El festival internacional ha anunciado el primer avance del cartel de su 31ª edición, que se celebrará en Benicàssim (Castellón) del 17 al 22 de agosto, y que contará con una Welcome Party el 16 de agosto con ocho horas de música ininterrumpida.

Entre los primeros nombres confirmados destacan Major Lazer Soundsystem, Shenseea, Protoje, Queen Omega, Israel Vibration, The Skatalites, Lia Kali, Biga*Ranx, Kybba, Greentea Peng o Mr Vegas, en una programación que conecta la raíz del reggae con su presente y explora sus diálogos con otros estilos musicales.

El festival refuerza su lema “The Place to Be”, un espacio de encuentro colectivo donde la música funciona como idioma común para miles de personas de distintas edades, culturas y procedencias. La edición 2026 mantendrá la esencia de Rototom como destino global del reggae y sus ramificaciones, con una mirada abierta hacia la escena contemporánea y artistas que representan la vitalidad del género hoy.

Entre las propuestas internacionales, destacan los proyectos franceses Dub Inc y Biga*Ranx, la británica Greentea Peng, y artistas que exploran la fusión de reggae con neo-soul, jazz, R&B o electrónica. También habrá guiños al legado de la música jamaicana con figuras históricas como Israel Vibration & The Roots Radics, The Skatalites, Queen Omega & The Royal Souls, o tributos como el de Omar Perry a su padre, el legendario productor Lee ‘Scratch’ Perry.

La escena española tendrá un papel protagonista con proyectos de mestizaje musical, desde la rumba y el flamenco hasta la música urbana, con artistas como G-5, Las Ninyas del Corro, Eskorzo, Pure Negga y Tarraco Raggae.

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Además de la música, el festival ofrecerá artes escénicas, debates, cine, arte en directo, gastronomía internacional, baile y actividades culturales para todos los públicos, consolidando su carácter único como encuentro cultural global.

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