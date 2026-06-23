SUCESOS

Rescatan a dos menores tras declararse un incendio en una vivienda de Burriana

El Consorcio Provincial de Bomberos ha indicado que el incendio ha quedado extinguido

EFE

Castellón |

Imagen facilitada por el Consorcio Provincial de Castellón
Imagen facilitada por el Consorcio Provincial de Castellón | Consorcio Provincial de Castellón

Dos menores han sido rescatados este martes tras declararse un incendio en una vivienda unifamiliar de tres plantas en Burriana, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

El fuego ha afectado a diversos enseres situados en el hueco de la escalera del inmueble. En el momento del incendio, los dos menores se encontraban en el interior de la vivienda y se refugiaron en la terraza superior.

Los menores fueron evacuados sin incidencias por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Burriana, según las mismas fuentes.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha indicado que el incendio ha quedado extinguido y que la intervención se ha desarrollado sin que se hayan registrado mayores problemas.

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