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Rescatada en helicóptero una mujer de 83 años tras lesionarse en la Cueva Negra de Montanejos

La víctima quedó inmovilizada por una luxación de rodilla en una zona de difícil acceso.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Rescatada en helicóptero una mujer de 83 años tras lesionarse en la Cueva Negra de Montanejos
Rescatada en helicóptero una mujer de 83 años tras lesionarse en la Cueva Negra de Montanejos | ondacero.es

Una mujer de 83 años ha sido rescatada en helicóptero en las inmediaciones de la Cueva Negra, en Montanejos, tras quedar inmovilizada por una luxación de rodilla. El operativo fue llevado a cabo por la Unidad de Rescate de Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, dada la dificultad del terreno y la imposibilidad de evacuarla por sus propios medios.

La Policía Local de Montanejos activó el protocolo de emergencias tras recibir el aviso, movilizando a la Guardia Civil y solicitando apoyo a los bomberos. Ante la complejidad de la zona, se descartó la evacuación terrestre por el riesgo que suponía, optando finalmente por un rescate aéreo como la alternativa más segura.

El dispositivo se completó con la intervención de un helicóptero que trasladó a la mujer hasta un punto seguro cercano al núcleo urbano. Allí, una ambulancia esperaba para atenderla de inmediato y trasladarla posteriormente al centro de salud de Montanejos, donde fue asistida por los servicios sanitarios.

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