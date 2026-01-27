La vivienda sigue dando beneficios en Castellón mientras acceder a ella se vuelve imposible

La inversión en vivienda en la provincia de Castellón continúa ofreciendo una rentabilidad elevada, incluso en un contexto de enfriamiento general del mercado inmobiliario. Según el estudio “La rentabilidad de la vivienda en España en 2025” elaborado por Fotocasa, Castellón cerró el año con una rentabilidad media del 6,6%, claramente por encima del 5,9% de la media nacional.

El dato confirma que comprar vivienda para ponerla en alquiler sigue siendo un negocio atractivo para los inversores. Sin embargo, esta rentabilidad se mantiene en un momento especialmente delicado, marcado por una grave crisis habitacional en la que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema cada vez más acuciante para buena parte de la población.

Aunque la rentabilidad provincial ha descendido respecto a 2024, cuando se situaba en el 7,3%, Castellón sigue posicionándose como una de las provincias más rentables de la Comunitat Valenciana, por delante de Alicante y solo por detrás de Valencia. Municipios como Moncofa y Vila-real, con un 6,9%, o Burriana, con un 6,8%, destacan por sus altos retornos. Incluso Castelló de la Plana supera la media nacional con un 6,1%.

En el lado opuesto se encuentran los municipios turísticos, donde el fuerte encarecimiento del precio de compra reduce la rentabilidad. Benicàssim registra un 3,8% y Peñíscola un 4,6%, cifras que reflejan cómo el elevado coste de la vivienda limita el rendimiento, pero no necesariamente el acceso, ya que siguen siendo zonas fuera del alcance de muchos residentes.

Todo ello ocurre en un contexto de tensión extrema del mercado del alquiler, con precios en máximos históricos, escasa oferta disponible y una demanda que no deja de crecer. Jóvenes, familias y trabajadores con ingresos medios se enfrentan a enormes dificultades para encontrar una vivienda asequible, mientras el aumento constante de los precios aleja cada vez más la posibilidad de comprar.