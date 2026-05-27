TRANSPORTE

Renfe oferta viajes entre Madrid y Castellón desde 7 euros en su campaña de verano

Los billetes estarán disponibles del 27 de mayo al 4 de junio con tarifas desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE, para viajes entre junio y septiembre

Onda Cero Castellón

Castellón |

Renfe pone a la venta 17.000 billetes a 7 euros en los trenes AVLO con parada en Córdoba, Villanueva y Puente Genil desde el 1 de junio
Renfe pone a la venta 17.000 billetes a 7 euros en los trenes AVLO con parada en Córdoba, Villanueva y Puente Genil desde el 1 de junio | Renfe

Renfe ha anunciado una campaña de tarifas promocionales denominada ‘Superprecios’ para viajes en tren durante el periodo estival. La oferta incluye billetes desde 7 euros en servicios Avlo y desde 15 euros en trenes AVE para la relación Madrid–Castellón.

Los billetes incluidos en esta campaña podrán adquirirse entre el 27 de mayo y el 4 de junio a través de los canales de venta habituales de la compañía. Las plazas estarán identificadas bajo la etiqueta ‘Superprecios’ y serán válidas para trayectos programados entre el 22 de junio y el 13 de septiembre de 2026.

La oferta contempla la posibilidad de cambiar de la tarifa Básica a la tarifa Elige por un suplemento de 3 euros, lo que permite modificaciones y anulaciones bajo condiciones específicas.

La iniciativa forma parte de las campañas periódicas de la operadora para la comercialización de billetes en distintas rutas nacionales durante la temporada de verano.

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