La Reina Sofía respalda la labor del Banco de Alimentos de Castellón durante su visita a la entidad

La visita de la Reina emérita Doña Sofía al Banco de Alimentos de Castellón ha dejado “un balance muy positivo” para la entidad y para toda la provincia. Así lo ha asegurado el presidente del Banco de Alimentos de Castellón, Santiago Miralles, quien ha destacado la cercanía y el interés mostrado por la Reina durante el encuentro celebrado este miércoles.

Miralles ha explicado que Doña Sofía quiso conocer de primera mano la situación actual del Banco de Alimentos de Castellón y las principales necesidades de la organización. “Se interesó por cómo está el banco y en qué nos puede ayudar”, ha señalado el presidente de la entidad, tras la reunión mantenida en las instalaciones del banco.

Entre las principales carencias, Miralles ha vuelto a poner el foco en tres productos básicos: aceite, leche y conservas. “Son los productos que más nos cuesta conseguir”, ha explicado, especialmente por el incremento de precios y el elevado consumo entre las familias beneficiarias. “La leche no es un producto caro, pero se consume muchísima y supone un gran esfuerzo cada vez que tenemos que comprar un camión”, ha apuntado.

En cuanto al número de usuarios, el presidente del Banco de Alimentos ha indicado que las cifras se mantienen estables, aunque con variaciones según la época del año. “En verano parece que baja un poco porque hay gente que encuentra trabajo, pero en septiembre volvemos otra vez a la misma situación”, ha lamentado.

Además, Miralles ha advertido de un cambio en el perfil de las personas atendidas. “Cada vez hay más matrimonios jóvenes”, ha señalado, mostrando su preocupación por las dificultades económicas que atraviesan muchas familias jóvenes de la provincia.

La agenda de la Reina emérita continúa este jueves en Castellón con su asistencia al Congreso de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que se celebra en la capital de la Plana.