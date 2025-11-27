La refinería de bp en Castellón consolida su papel económico y social con más de 1.000 millones de inversión en los últimos 10 años

La refinería de bp en Castellón ha consolidado en los últimos diez años su papel como uno de los principales motores industriales de la provincia, gracias a inversiones que superan los 1.000 millones de dólares. A este esfuerzo se suman unas aportaciones fiscales cercanas a los 4 millones de euros anuales, así como un elevado volumen de compras a proveedores locales de unos 100 millones de euros en 2024, que fortalecen la actividad empresarial y contribuyen de forma directa al desarrollo económico del territorio.

El complejo industrial también se ha consolidado como un referente en la creación de empleo cualificado, con más de 500 empleos propios, otros 500 empleos directos y una amplia red de puestos indirectos vinculados a servicios locales. La apuesta por el talento se refleja además en su compromiso formativo: más de 1.000 estudiantes han realizado prácticas y becas en la refinería, y el 80% del alumnado de FP Dual formado en sus instalaciones ha pasado a integrarse en su plantilla.

La compañía mantiene, asimismo, una intensa actividad en materia de responsabilidad social, impulsando iniciativas educativas, colaboraciones con universidades, apoyo al deporte local y proyectos comunitarios desarrollados junto a ayuntamientos y entidades sociales. “Nuestra prioridad es crear valor compartido con la comunidad”, ha destacado Francisco Quintana, director de la refinería, quien ha subrayado que BP forma parte “de la historia y el futuro de Castellón” y seguirá trabajando para contribuir al progreso económico y social de la provincia.