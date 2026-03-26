Las rachas de viento superan los 160 km/h en Xert y Vilar de Canes

Las rachas de viento han superado los 160 kilómetros por hora en el interior de Castellón, en los municipios de Xert y Vilar de Canes, según informa el Centro de Emergencias de la Generalitat.

Con datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), las rachas más altas se han registrado en Xert con 163 km/h , en Vilar de Canes con 161 y en Sant Mateu con 132.

El Consorcio de Bomberos de Castellón no ha atendido por el momento incidentes relevantes a causa del viento este jueves, jornada en la que se esperan rachas de viento del noroeste localmente huracanadas en el interior norte de Castellón.

Los datos de Aemet en su web indican que en las últimas horas las rachas han alcanzado los 107 km/h en Bejís, los 106 en La Pobla de Benifassà-Fredes, 74 en Morella, 72 en Utiel y 67 en Vilafranca.