El puerto de Castellón crece un 20,4% en mayo y alcanza el tercer mejor registro histórico del mes

Los tráficos en el puerto de Castellón han registrado un incremento del 20,42% durante el mes de mayo de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 1.818.511 toneladas movidas. Esta cifra convierte a este mes en el tercer mejor mayo de la historia de la infraestructura portuaria.

En el acumulado de los cinco primeros meses del año, el crecimiento del tráfico de mercancías se sitúa en el 11,43%, alcanzando las 8.297.590 toneladas.

Fuerte impulso de la mercancía general y los contenedores

Por tipo de carga, la mercancía general es la que registra el mayor incremento, con un aumento del 65,95% respecto a 2025 y un volumen de 863.550 toneladas.

También destacan los graneles sólidos, que crecen un 13,93% hasta las 3.482.782 toneladas. Por su parte, los graneles líquidos experimentan un aumento más moderado del 2,12%, aunque continúan siendo el principal segmento con 9.252.828 toneladas.

El tráfico de contenedores también mantiene una tendencia positiva, con un incremento del 25,18% en el periodo analizado, sumando 24.663 TEUs más que en el año anterior. Asimismo, el número de buques que han atracado en el puerto crece un 9,28% en comparación con 2025.

“Un puerto más competitivo y en expansión”

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que estos datos “confirman la fortaleza de PortCastelló como nodo logístico de referencia y la confianza que el mercado deposita en nuestro puerto”, subrayando además su capacidad para seguir generando actividad económica y empleo.

Ibáñez ha señalado que esta evolución positiva responde a una estrategia de mejora e internacionalización, desarrollada junto a la comunidad portuaria, que ha permitido reforzar la competitividad del enclave y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para el tejido productivo.

Principales mercancías y mercados

Entre las principales mercancías que se mueven por el puerto destacan el petróleo crudo, el feldespato, las gasolinas, el fuelóleo, las arcillas, el cemento a granel y el caolín.

En cuanto a los principales socios comerciales, el puerto de Castellón mantiene relaciones especialmente activas con Turquía, Marruecos, Brasil, Kazajistán y Libia.