Proximitat insisteix en l´ús de la cita prèvia per a tràmits municipals

L´Ajuntament de Vila-real inicia una campanya informativa per promoure entre els veïns l´ús de la cita prèvia per a tràmits municipals. / ONDACERO.ES

La Regidoria de Proximitat s'ha proposat agilitzar els temps d'espera i millorar l'atenció ciutadana. Amb aquest objectiu, el departament que dirigeix la regidora Miriam Caravaca ha llançat una nova campanya informativa, destinada a difondre entre els vila-realencs el sistema de cita prèvia per als tràmits i consultes en l'oficina d'Atenció i Tràmits municipal. El sistema de cita prèvia evita haver de fer cues, amb tan sols una sol•licitud telemàtica des del web o l'app municipal.

Es tracta d'una mètode molt senzill i fàcil d'utilitzar, a l'abast de qualsevol a través del telèfon mòbil, que evita que els veïns i veïnes hagen d'esperar per a ser atesos en el torn convencional del dispensador de la planta baixa de l'ajuntament. El seu número serà cridat el dia i l'hora que li haja sigut assignat pel sistema de cita prèvia. El sistema de cita prèvia agilitza el servei i evita aglomeracions en l'oficina, millorant el servei que l´Ajuantement presta a la ciutadania en la resolució de totes les qüestions que puguen plantejar i la formalització de tràmits administratius. En aquest sentit, l´oficina d'Atenció i Tràmits ha incorporat la presentació telemàtica en tots els tràmits del catàleg, en l'aposta del consistori per avançar cap a l'Administració electrònica per a la prestació d'un servei més àgil, eficaç i transparent.

Encara que el sistema de cita prèvia porta diversos any implantat, la veritat és que no és prou conegut ni utilitzat per la ciutadania, tant sols un 10% dels usuaris de l´oficnia d´Atenció i Tràmitz accedeixen al servei. Per això l´Ajuntament llança aquesta campanya informativa perquè els veïns i veïnes de Vila-real sàpien que tenen a la seua disposició aquest servei.