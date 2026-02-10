Profesionales de Castellón exigen a Les Corts impulsar la especialización en emergencias

El Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Castellón (COECS) ha solicitado formalmente a todos los grupos políticos con representación en Les Corts Valencianes que unan fuerzas para instar al Gobierno central —y específicamente a los ministerios de Sanidad, Universidades y Educación— a aprobar la creación de la Especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias.

Desde la entidad colegial se considera que estamos ante una "oportunidad histórica" para acabar con una anomalía que genera desigualdades territoriales y dificulta el pleno desarrollo profesional. El COECS pone como ejemplo la vía institucional abierta en Galicia, donde se ha logrado un amplio consenso político y social sobre la necesidad de esta titulación, e invita a los parlamentarios valencianos a replicar ese modelo de diálogo.

Seguridad clínica y eficiencia

Para el ente colegial, la especialidad no es solo una reivindicación laboral, sino una garantía para el ciudadano. Francisco Pareja, vocal de Urgencias y Emergencias del COECS, subraya que la enfermería valenciana lleva años asumiendo competencias avanzadas en situaciones críticas. "La experiencia acumulada es extraordinaria, pero se ha demostrado cada día que la formación reglada específica mejora la toma de decisiones, reduce complicaciones y aporta mayor seguridad clínica", afirma Pareja.

La ausencia de esta especialidad impide una correcta planificación de las plantillas y la definición de perfiles profesionales claros, algo vital tanto en los servicios de emergencias extrahospitalarias como en los hospitales. En este sentido, el COECS recuerda que la pandemia y las recientes crisis sanitarias han evidenciado el papel troncal de la enfermería de urgencias. "El sistema ha aprendido lecciones que no se pueden ignorar si queremos fortalecer nuestra capacidad de respuesta", señalan desde el Colegio.

Europa como espejo

El COECS argumenta que los planes de estudio europeos ya contemplan itinerarios formativos similares, lo que ha elevado la calidad de los cuidados y fomentado la investigación en los países donde existe, permitiendo desarrollar protocolos propios que reducen tiempos de espera y estancias innecesarias.

Frente al temor de que la especialización pueda crear compartimentos estancos, Francisco Pareja es tajante: "Los equipos multidisciplinares, que trabajan con un nivel de exigencia muy alto, han constatado que la especialización no fragmenta, sino que ordena y mejora la coordinación asistencial".

Liderazgo valenciano

Por su parte, la presidenta del COECS, Isabel Almodóvar, ha apelado a la responsabilidad de los representantes públicos para atender una "reivindicación justa y razonable". Almodóvar asegura que la Comunitat Valenciana "ha reunido el talento y el compromiso suficientes para liderar este cambio".

El Colegio reitera su disposición a trabajar conjuntamente con todos los grupos parlamentarios para lograr que la Especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias sea una realidad, consolidando así un sistema sanitario "más seguro, eficiente y cercano a la ciudadanía".