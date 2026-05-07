El precio de la vivienda vuelve a subir en Castellón (+3,3%) y agrava el problema de acceso

El precio de la vivienda continúa aumentando en la provincia de Castellón y en el conjunto de la Comunitat Valenciana en un contexto en el que acceder a una casa resulta cada vez más complicado para muchas familias, jóvenes y trabajadores. Según los datos de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el precio de la vivienda subió un 2,3% en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre de 2026 hasta alcanzar los 1.963 euros por metro cuadrado, el noveno importe más elevado del país.

En el caso de Castellón, el precio medio se situó en 1.443 euros por metro cuadrado, con un incremento trimestral del 3,3%. Una subida que confirma la presión creciente sobre el mercado inmobiliario también en la provincia, donde cada vez son más las voces que alertan de que la vivienda está dejando de ser un derecho accesible para convertirse en un lujo al alcance de menos personas.

A nivel nacional, el precio medio alcanzó los 2.429 euros por metro cuadrado, un nuevo máximo histórico tanto en vivienda nueva como usada. Alicante registró un precio de 2.214 euros/m2 y Valencia de 1.843 euros/m2.

Caen las compraventas en Castellón

Durante el primer trimestre del año se contabilizaron 3.828 compraventas de vivienda en la provincia de Castellón, lo que supone una caída del 11,8% respecto al trimestre anterior. En el conjunto de la Comunitat Valenciana se registraron 26.627 operaciones, un 1,8% menos que en el último trimestre de 2025, aunque la autonomía sigue siendo la tercera con más actividad inmobiliaria de España, solo por detrás de Andalucía y Cataluña.

Los datos reflejan una desaceleración de las operaciones mientras los precios continúan subiendo, una combinación que dificulta todavía más el acceso a la vivienda, especialmente para quienes necesitan financiación hipotecaria o cuentan con salarios ajustados.

La demanda extranjera sigue ganando peso

La Comunitat Valenciana mantiene además uno de los porcentajes más altos de compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros. El 28,16% de las operaciones realizadas entre enero y marzo correspondieron a compradores internacionales, frente al 13,92% de media nacional.

En Castellón, la demanda extranjera representó el 14,04% de las compraventas. Alicante volvió a liderar la clasificación provincial española con un 44,65% de adquisiciones por parte de ciudadanos extranjeros.

Menos hipotecas y más endeudamiento

Las hipotecas registradas también descendieron en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre. En total se formalizaron 15.640 operaciones, un 6,2% menos que el trimestre anterior. El endeudamiento hipotecario medio por vivienda alcanzó los 137.711 euros en territorio valenciano, mientras que la cuota hipotecaria media mensual se situó en 651,6 euros.

Los indicadores de accesibilidad continúan deteriorándose. Según los registradores, la cuota hipotecaria ya representa el 30,7% del coste salarial en la Comunitat Valenciana, un porcentaje que vuelve a poner sobre la mesa las dificultades crecientes para acceder a una vivienda digna.

La situación evidencia un problema estructural que afecta de lleno también a Castellón: mientras los precios siguen subiendo, muchas familias ven cómo comprar o alquilar una vivienda se aleja cada vez más de sus posibilidades económicas.