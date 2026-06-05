Preacuerdo en el sector del metal de Castellón: subida salarial del 9,75% en tres años y mejoras en conciliación

Sindicatos y patronal han alcanzado un preacuerdo para el nuevo convenio del sector del metal en la provincia de Castellón, que afecta a entre 8.000 y 10.000 trabajadores. El acuerdo contempla una subida salarial del 9,75% en tres años, además de avances en materia de derechos laborales como la desconexión digital y la regulación de las guardias y retenes.

Desde CCOO, el secretario general de Industria en el País Valencià, Juanjo Picazo, ha valorado el resultado como “satisfactorio”. Picazo ha explicado que el principal objetivo del sindicato era garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, algo que, según afirma, se consigue a través de dos mecanismos: la cláusula de revisión salarial y la eliminación de la compensación y absorción de los incrementos.

“Esto asegura que los incrementos pactados llegan realmente a los trabajadores y trabajadoras y que, si hay desviaciones económicas, se pueda corregir para no perder poder adquisitivo”, ha señalado.

Desconexión digital y orden del tiempo de trabajo

Otro de los puntos destacados del preacuerdo es la mejora en la organización del tiempo de trabajo y la vida personal. El acuerdo incorpora protocolos de desconexión digital, con el objetivo de separar el tiempo laboral del tiempo de descanso y facilitar la conciliación.

Además, se regula el sistema de guardias y retenes en el sector del mantenimiento, una de las cuestiones que más incidía en la disponibilidad permanente de los trabajadores.

“Se trata de poder separar claramente el tiempo de trabajo del tiempo de ocio, algo que hoy es fundamental”, ha subrayado Picazo.

La reducción de jornada, objetivo pendiente

Sobre la jornada laboral, el representante sindical ha confirmado que la reducción de jornada sigue siendo una de las prioridades de la organización, aunque no se haya incluido de forma directa en este acuerdo.

CCOO mantiene como objetivo avanzar hacia las 37,5 horas semanales y seguirá impulsándolo a través de la negociación colectiva en los distintos centros de trabajo.

Un sector estratégico en Castellón

El convenio del metal en la provincia afecta a miles de trabajadores de sectores como la automoción, la electricidad, la fontanería o la maquinaria industrial.

El preacuerdo será ahora sometido a los órganos internos de los sindicatos antes de su firma definitiva el 11 de junio.