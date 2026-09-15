PortCastelló recibe un carguero que utiliza velas rígidas para reducir el consumo de combustible

PortCastelló ha recibido la escala del Maria Sibum, un carguero equipado con un sistema de propulsión asistida por viento que utiliza dos velas rígidas de succión. Según las estimaciones, esta tecnología permite reducir un 10% tanto el consumo de combustible como las emisiones contaminantes a la atmósfera.

El buque, de bandera portuguesa, tiene 89 metros de eslora y 12 metros de manga. Consignado por Noatum Maritime Spain y perteneciente a la naviera Frisian Shipbroker GmbH, ha atracado en el muelle del Centenario, donde Noatum Terminal Castellón ha realizado la operativa de embarque de una pala eólica.

El sistema que incorpora el Maria Sibum está formado por alas compactas, autónomas y abatibles que aprovechan la fuerza del viento para generar un empuje adicional. La tecnología puede adaptarse a las condiciones de navegación y busca mejorar la eficiencia del buque.

Desde la Autoridad Portuaria de Castellón destacan que este tipo de soluciones contribuyen a avanzar en la transición energética del transporte marítimo y a cumplir con las exigencias medioambientales europeas.

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha señalado que "la escala de buques como el Maria Sibum evidencia el compromiso de PortCastelló con la transición energética y la sostenibilidad en el transporte marítimo".

Ibáñez ha añadido que el objetivo es que el puerto sea "una plataforma logística moderna, competitiva y eficiente, preparada para dar respuesta a las exigencias medioambientales del presente y del futuro".

Según la Autoridad Portuaria, la incorporación de tecnologías de este tipo también puede contribuir a reducir los costes asociados al sistema europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS), además de facilitar el cumplimiento de la normativa FuelEU Maritime.

Con esta escala, PortCastelló pone el foco en la aplicación de tecnologías de propulsión asistida por viento como una de las vías para avanzar en la eficiencia energética y la reducción de emisiones en el transporte marítimo.