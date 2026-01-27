Port Castelló crece un 6,5% en 2025 y desafía la caída del sistema portuario español

El puerto de Castellón ha cerrado el ejercicio de 2025 con un crecimiento del 6,5% en su tráfico total, en contraste con el retroceso medio del 0,2% registrado en el conjunto del sistema portuario español, según los datos de cierre publicados por Puertos del Estado.

PortCastelló ha movido un total de 18,6 millones de toneladas, cumpliendo las previsiones recogidas en su Plan de Empresa y consolidándose como el noveno puerto del sistema portuario nacional. El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que “estos resultados son el reflejo de una gestión eficaz, con datos positivos en todos los tráficos y un comportamiento especialmente destacado en sectores clave para la economía de la provincia”.

Referente nacional en graneles sólidos y repunte de los contenedores

El puerto de Castellón refuerza su liderazgo en el tráfico de graneles sólidos, que ha crecido un 6,3% durante 2025, frente a la caída del 3,4% registrada en el resto de los puertos españoles. Este incremento sitúa a PortCastelló como el tercer puerto de España en este tipo de mercancía, un tráfico esencial para sectores estratégicos como el cerámico y el agroalimentario.

También el granel líquido presenta un comportamiento positivo, con un aumento del 7,9%, muy por encima del 0,9% de la media nacional. A ello se suma la recuperación del tráfico de contenedores, que crece un 14% en TEUs, superando igualmente los registros del conjunto del sistema portuario.

Diversificación y estrategia comercial

Rubén Ibáñez ha subrayado que estos datos “no responden a un hecho puntual, sino a una estrategia sostenida a lo largo del año”, basada en la diversificación de tráficos, la mejora de las infraestructuras portuarias y una intensa acción comercial. En este sentido, ha destacado las misiones comerciales realizadas a países como Marruecos, Turquía y Argelia para consolidar mercados estratégicos.

Con este balance, el puerto de Castellón reafirma su papel como motor de la economía provincial y se consolida como un enclave estratégico para la generación de empleo y riqueza en la provincia.