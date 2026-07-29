El Polideportivo Marta Linares se llena hasta la bandera en la jornada de puertas abiertas del conjunto español de gimnasia rítmica

El Polideportivo Marta Linares del Colegio Agora Lledó International School vivió ayer una jornada memorable. Las instalaciones se llenaron hasta la bandera en una jornada de puertas abiertas donde la afición castellonense pudo disfrutar en directo de los espectaculares y depurados ejercicios con los que la selección española de gimnasia rítmica afrontará el próximo Campeonato del Mundo en el mes de agosto.

Sobre el tapiz brillaron las gimnastas del conjunto, vigentes tricampeonas de Europa — Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Lucía Muñoz, Andrea Fernández y Marina Cortelles —, acompañadas por las gimnastas individuales Alba Bautista, Daniela Picó y Lucía González. La convocatoria se completó con la valiosa presencia de Celia Rodríguez y Noa Esplugues, quienes han formado parte activa de esta concentración aportando un trabajo fundamental como suplentes del conjunto, garantizando la máxima exigencia y solidez del equipo de cara al reto mundialista, donde el gran objetivo será sellar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El evento no solo sirvió como test de máximo nivel deportivo, sino también como un emotivo intercambio de cariño entre el público y la delegación nacional. La seleccionadora nacional, Alejandra Quereda, junto a las entrenadoras Marta Linares (responsable del equipo individual) y Ana Peláz (entrenadora del conjunto), mostraron su entusiasmo y gratitud por la calurosa acogida recibida en la ciudad.

"Estamos profundamente encantadas con el recibimiento que Castellón nos ha brindado y con la hospitalidad de todos los que han hecho posible esta concentración tan decisiva para nuestra preparación hacia el Mundial", señalaron desde el cuerpo técnico.

El éxito de esta concentración ha sido fruto del esfuerzo conjunto y la colaboración de instituciones clave. El equipo nacional ha querido expresar un agradecimiento muy especial al Colegio Agora Lledó International School por abrir siempre sus puertas y volcarse con el deporte de élite, así como a la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Castellón por su apoyo incondicional.

Con las sensaciones a punto y el arropamiento de la afición castellonense, el equipo nacional pone rumbo a su próximo objetivo mundialista con la ilusión de seguir haciendo historia.