El Planetario de Castellón acoge a expertos de la NASA y la exploración espacial en las XXXII Jornadas de Astronomía

El Planetario de Castellón se convertirá durante tres días en una pequeña sede de la NASA y de la exploración espacial, gracias a la celebración de las XXXII Jornadas de Astronomía. Un conclave que va a reunir a algunos de los mayores expertos con los que contamos en el territorio nacional. Entre ellos, investigadores en misiones de la NASA a Marte, astrofísicos del CSIC o creadores de invernaderos espaciales.

Precisamente una de las ponencias que más expectación ha despertado es la de “Green Moon Project y agricultura espacial”, o lo que es lo mismo, sistemas críticos para estudiar la germinación de plantas en microgravedad para convertir la Luna o Marte en un hogar sostenible, donde se pueda cultivar. La conferencia inaugural correrá a cargo del Dr. Jesús Martínez Frías, una de las mayores autoridades mundiales en meteoritos y astrobiología. Investigador del CSIC en el Instituto de Geociencias, es miembro de misiones de la NASA y de la ESA. Otra de las conferencias más esperadas es la del Dr. José María Madiedo, doble Doctor en Física y Química e investigador del IAA-CSIC, es uno de los mayores expertos mundiales en el estudio de meteoroides.

Completa este cartel de verdadero prestigio el Dr. Jorge Pla-García, quien ofrecerá la conferencia “Presente y futuro de la exploración de Marte”. Pla-García no solo es Doctor en Astrofísica, sino una figura clave en la exploración espacial actual: investigador en tres misiones de la NASA en Marte (Curiosity, InSight y Perseverance), veterano de la misión ExoMars de la ESA y finalista entre más de 22.000 aspirantes en el proceso de selección de astronautas de la ESA.

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha destacado “el espectacular cartel de expertos que hemos logrado reunir este año. Verdaderos referentes de la investigación científica en nuestro país que creo que van a enseñarnos las últimas novedades en astronomía. La mejor forma de prepararse para el acontecimiento planetario que va a ser el eclipse del mes de agosto en nuestra provincia”.