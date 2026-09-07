Peñíscola se prepara para el estreno de “Papa Luna, el Musical”

Peñíscola ya tiene fecha para conocer la historia del Papa Luna sobre un escenario. La Farsa Compañía ha presentado oficialmente este viernes “Papa Luna, el Musical”, una nueva producción escénica que llevará al teatro la figura de Benedicto XIII, uno de los personajes más vinculados a la historia de la localidad.

La presentación se ha celebrado en el Palau de Congressos de Peñíscola y ha reunido a representantes institucionales, culturales, turísticos y empresariales, además del equipo artístico y de producción del musical.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, la regidora de Cultura, representantes de la corporación municipal, la delegada territorial del Instituto Valenciano de Cultura, Nuria Felip, el director del Castillo del Papa Luna y miembros de la Asociación Amigos del Papa Luna, entre otros.

También han respaldado el proyecto empresas como ZT Hotels, patrocinadora oficial, y Gran Hotel Peñíscola y Caixa Benicarló, como entidades colaboradoras.

Una historia de Peñíscola convertida en musical

Durante el acto se ha explicado el origen del proyecto y el proceso de creación de la producción. El productor de “Papa Luna, el Musical”, Carlos Delshorts, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el equipo para llevar la figura del Papa Luna a nuevos públicos a través del teatro musical.

Por su parte, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha destacado la importancia de contar con un espectáculo vinculado a la historia de la localidad y ha señalado que es la primera vez que se crea un musical para acercar de una forma diferente y novedosa la figura de Benedicto XIII.

Martínez ha felicitado a La Farsa Compañía por la apuesta que supone el proyecto y ha asegurado que el Ayuntamiento estará detrás de la producción para todo aquello que sea necesario, con el objetivo de que el espectáculo permanezca en Peñíscola durante mucho tiempo y se convierta en un éxito.

El elenco se presenta en sociedad

La presentación también ha servido para conocer por primera vez al elenco de “Papa Luna, el Musical”. La directora artística, Susana Bordería, ha presentado a los diez artistas que forman parte de la producción.

Como adelanto del espectáculo, los asistentes han podido escuchar dos canciones interpretadas en directo.

La primera ha corrido a cargo de Clara Ruiz y Javier Diez, que interpretan a la reina Violante de Aragón y Juan de Luna, respectivamente, y que han ofrecido un dúo perteneciente a la historia de amor de la obra.

Después, Manuel Valero, que interpreta a Benedicto XIII, ha puesto el broche musical al acto con una segunda canción del espectáculo.

La producción combina así historia, música e interpretación para acercar la figura de Pedro de Luna al público.

Estreno los días 18, 19 y 20 de diciembre

“Papa Luna, el Musical” tendrá sus primeras representaciones en el Palau de Congressos de Peñíscola los días 18, 19 y 20 de diciembre.

Las entradas ya están a la venta a través de la página oficial del musical, mientras que la organización prevé anunciar próximamente nuevas funciones para 2027.

Con esta presentación, La Farsa Compañía inicia la cuenta atrás para llevar al escenario la historia del Papa Luna, con Peñíscola como escenario protagonista de una producción que busca convertir uno de los episodios más singulares de la historia de la ciudad en una experiencia de teatro musical.