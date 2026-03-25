El parque Ribalta de Castelló reúne a 1.800 escolares en unas jornadas de juegos tradicionales

El Parque Ribalta se ha convertido este jueves y viernes en el gran punto de encuentro de los Juegos Tradicionales, una iniciativa en la que participan alrededor de 1.800 niños y niñas de 33 colegios de Castellón.

El objetivo de esta actividad es dar a conocer, practicar y preservar juegos populares del patrimonio valenciano entre los más pequeños, fomentando valores como la convivencia, la socialización y la actividad física.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado la importancia de mantener vivas estas prácticas. “Es fundamental que nuestros escolares conozcan nuestros juegos tradicionales, porque forman parte de nuestras raíces y nos ayudan a no perder nuestra esencia”, ha señalado.

Además, la edil ha subrayado que se trata de juegos alejados de las nuevas tecnologías que incentivan el juego en grupo y la participación activa.

Durante estas jornadas, el alumnado está descubriendo formas de ocio vinculadas a la cultura valenciana, basadas en el aprendizaje compartido y la transmisión de tradiciones entre generaciones.

Entre los juegos que practican los escolares se encuentran actividades como saltar a la cuerda, la pilota valenciana, el tres en raya o las birlas, entre otros.

Estos contenidos se trabajan previamente en los centros educativos, tanto en Educación Física como en las clases de valenciano, donde el profesorado los contextualiza con materiales didácticos. Además, el Patronato facilita recursos informativos dentro de una propuesta organizada junto al profesorado especializado.